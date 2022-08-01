Сьогодні, 1 серпня, відбулась офіційна презентація 23-річного захисника у статусі гравця Барселони. Кунде традиційно понабивав м'яча перед камерами, взяв участь у мініфотосесії та поспілкувався з пресою.

Барселона офіційно домовилася про трансфер Кунде

Зокрема, Жюль розповів про варіант переходу в інший клуб та бажання закріпитись у складі команди Хаві Ернандеса. "Я відчув любов від президента, клубу і вболівальників. Спілкувався з Хаві, ми добре поговорили. Він справді хотів, щоб я приєднався до команди. Він попросив мене робити те саме, що у Севільї: боротись за м'яч і діяти агресивно.

Челсі? У мене справді був інший варіант, але я чекав, поки Барса домовиться зі Севільєю. Обрав цей клуб через амбітний проєкт. Та й мені подобається Ла Ліга", – цитує Кунде Marca.

Нагадаємо, "блаугранас" заплатили Севільї за центрбека 50 мільйонів євро. Його контракт буде розрахований на 5 років.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги