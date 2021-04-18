Уже первый трофей во главе Барселоны позволил главному тренеру команды Рональду Куману присоединиться к ряду легендарных наставников "блаугранас".

Нидерландец стал 7-м, кому Кубок Испании покорился в двух статусах – игрока и тренера каталонцев. Об этом сообщает Gracenote Live.

Атлетик – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Куман во время выступлений за Барсу завоевал Кубок короля в сезоне 1989/90. В свою очередь трофей этого года – первый для тренера во главе "блаугранас". Ранее подобное достижение покорилось Эрнесто Вальверде, Луису Энрике, Хосепу Гвардиоле, Йохану Кройфу, Доменеку Балманьи и Роме Форнсу.

Напомним, что накануне Барселона разгромила Атлетик из Бильбао, забив четыре мяча за 12 минут. Голами отметились Гризманн, де Йонг и Месси (дважды).

Барселона выиграла Кубок Испании, уничтожив Атлетик: "кулес" готовы к чемпионству, новые рекорды Месси, де Йонг – MVP