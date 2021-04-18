"Блаугранас" обязаны были забить еще в первом тайме. Однако, несмотря на полное доминирование (владение мячом – 84 %), ни один из семи ударов в сторону ворот не стал точным.

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Зато увеличение оборотов после перерыва очень быстро дало плоды. Фактически Барса разобралась с "львами" за 15 минут в середине второй половины, забив четыре безответных мяча. На 60-й Антуан Гризманн замкнул прострел де Йонга с правого фланга. Три минуты спустя нидерландец из ассистента превратился в бомбардира, воспользовавшись навесом Альбы.

Дальше Лионель Месси оформил фирменный мяч после стенки с тем же де Йонгом. Аргентинец и добил Бильбао на 72-й минуте, пробив с лета после очередного прострела Альбы с левого края.

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