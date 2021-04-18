Уже перший трофей на чолі Барселони дозволив головному тренеру команди Рональду Куману приєднатися до низки легендарних керманичів "блаугранас".

Нідерландець став 7-м, кому Кубок Іспанії підкорився у двох статусах – гравця і тренера каталонців. Про це повідомляє Gracenote Live.

Атлетік – Барселона – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Куман під час виступів за Барсу виборов Кубок короля у сезоні 1989/90. Натомість цьогорічний трофей – перший для тренера на чолі "блаугранас". Раніше подібне досягнення підкорилося Ернесто Вальверде, Луїсу Енріке, Хосепу Гвардіолі, Йохану Кройфу, Доменеку Балманьї та Ромі Форнсу.

Нагадаємо, що напередодні Барселона розгромила Атлетік із Більбао, забивши чотири м'ячі за 12 хвилин. Голами відзначилися Грізманн, де Йонг і Мессі (двічі).

Барселона виграла Кубок Іспанії, знищивши Атлетік: "блаугранас" готові до чемпіонства, нові рекорди Мессі, де Йонг – MVP