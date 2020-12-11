Куман требует у Барселоны подписать двух игроков
21:08 - Читати українською
Наставник каталонского клуба стремится пригласить в Барсу своего бывшего подопечного.
Захсиник Манчестер Сити Эрик Гарсия и форвард Лиона Мемфис Депай возглавили шорт-лист главного тренера Барселоны Рональда Кумана, сообщает Mundo Deportivo.
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По мнению нидерландского специалиста, атака каталонцев требует усиления из-за травмы Ансу Фати, а в защите руководитель имеет претензии к игре Лангле и Умтити.
Куман убеждает руководство Барсы закрыть эти две позиции уже во время зимнего трансферного окна.
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