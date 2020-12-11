Наставник каталонского клуба стремится пригласить в Барсу своего бывшего подопечного.

Захсиник Манчестер Сити Эрик Гарсия и форвард Лиона Мемфис Депай возглавили шорт-лист главного тренера Барселоны Рональда Кумана, сообщает Mundo Deportivo.

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По мнению нидерландского специалиста, атака каталонцев требует усиления из-за травмы Ансу Фати, а в защите руководитель имеет претензии к игре Лангле и Умтити.

Куман убеждает руководство Барсы закрыть эти две позиции уже во время зимнего трансферного окна.

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