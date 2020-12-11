Куман вимагає у Барселони підписати двох гравців
21:08 - Читать на русском
Наставник каталонського клубу прагне запросити у Барсу свого колишнього підопічного.
Захсиник Манчестер Сіті Ерік Гарсія та форвард Ліона Мемфіс Депай очолюють шорт-лист головного тренера Барселони Рональда Кумана, повідомляє Mundo Deportivo.
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На думку нідерландського фахівця, атака каталонців потребує підсилення через травму Ансу Фаті, а у захисті керманич має претензії до гри Лангле та Умтіті.
Куман переконує керівництво Барси закрити ці дві позиції вже під час зимового трансферного вікна.
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