Наставник каталонського клубу прагне запросити у Барсу свого колишнього підопічного.

Захсиник Манчестер Сіті Ерік Гарсія та форвард Ліона Мемфіс Депай очолюють шорт-лист головного тренера Барселони Рональда Кумана, повідомляє Mundo Deportivo.

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На думку нідерландського фахівця, атака каталонців потребує підсилення через травму Ансу Фаті, а у захисті керманич має претензії до гри Лангле та Умтіті.

Куман переконує керівництво Барси закрити ці дві позиції вже під час зимового трансферного вікна.

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