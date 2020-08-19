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Куман сразу обозначил свое мнение о будущем Месси в Барселоне

21:17 - Читати українською
Куман сразу обозначил свое мнение о будущем Месси в Барселоне
Рональд Куман и Лионель Месси / Фотоколлаж Insider

Новоиспеченный наставник Барселоны Рональд Куман не намерен менять лидера каталонцев.

"Не знаю, придется ли мне уговаривать Месси остаться в клубе. Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе.

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Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться.

У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним поговорить. Мы собираемся пообщаться с разными игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе еще на долгие годы", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, после поражения от Баварии (2:8) в четвертьфинале ЛЧ в СМИ вновь появилась информация о возможном уходе Месси из лагеря Барселоны.

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Барселона Барселона Лионель Лионель Месси Испания Рональд Рональд Куман Трансферы Барселоны
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