Куман сразу обозначил свое мнение о будущем Месси в Барселоне

"Не знаю, придется ли мне уговаривать Месси остаться в клубе. Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе.

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Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться.

У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним поговорить. Мы собираемся пообщаться с разными игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе еще на долгие годы", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, после поражения от Баварии (2:8) в четвертьфинале ЛЧ в СМИ вновь появилась информация о возможном уходе Месси из лагеря Барселоны.

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