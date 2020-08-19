Куман испытал тренерское кресло Барселоны – возвращение легенды на Камп Ноу

Президент Барсы Хосеп Мария Бартомеу представил журналистам новоиспеченного наставника каталонцев Рональда Кумана.

Куман дал первый комментарий в статусе тренера Барселоны и попрощался со сборной Нидерландов

Знакомство с нидерландским специалистом происходило на стадионе Камп Ноу, где он ранее провел 6 лет в статусе игрока (1989-1995). После пресс-конференции 57-летний руководитель вышел на газон домашней арены "блаугранас" и посидел в тренерском кресле.

Напомним, Барселона объявила о назначении нового тренера после увольнения Кике Сетьена. До недавнего времени Куман возглавлял сборную Нидерландов.

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