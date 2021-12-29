"Ошибки в защите привели к пропущенному голу. В последние десять минут матча у нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Всегда лучше быть впереди в счете, потому что это придает команде уверенность.

Барселона – Эйбар – 1: 1 - видео голов и обзор матча

На мой взгляд, в первом тайме соперник хорошо нас держал, из-за чего долго приходилось искать свободного игрока. Я немного изменил тактику, и это привело к большому количеству наших моментов. Ничья – несправедливый результат, но с нами такое случается очень часто. В ключевом моменте мы пропустили. Допускаем ошибки, которые стоят нам побед", – приводит слова Кумана Marca.

После 16-ти туров Барса расположилась на 6-й строчке, отставая от лидера гонки (Атлетико) на 7 очков.

Барселона расписала сенсационную ничью с Эйбаром и потеряла шанс подняться в зону Лиги чемпионов