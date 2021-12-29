"Помилки в захисті призвели до пропущеного голу. В останні десять хвилин матчу у нас були моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Завжди краще бути попереду в рахунку, тому що це надає команді впевненість.

Барселона – Ейбар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На мій погляд, в першому таймі суперник добре нас тримав, через що довго доводилося шукати вільного гравця. Я трохи змінив тактику, і це призвело до великої кількості наших моментів. Нічия – несправедливий результат, але з нами таке трапляється дуже часто. У ключовому моменті ми пропустили. Припускаємось помилок, які коштують нам перемог", – наводить слова Кумана Marca.

Після 16-ти турів Барса розташувалась на 6-й сходинці, відстаючи від лідера перегонів (Атлетіко) на 7 очок.

Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів