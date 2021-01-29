В лагере Барселоны снова штормит, на этот раз досталось Франсишку Тринкау.

Наставник Барсы Рональд Куман имеет претензии к форварду Франсишку Тринкау, сообщает Marca.

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После поединка 1/16 финала Кубка Испании Корнелья – Барселона (0:2) специалист провел серьезный разговор с 21-летним португальцем. Стоит отметить, что Франсишку присоединился к такбору каталонцев только перед началом сезона, перейдя из Браги за 30 млн евро.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Тринкау 16 раз выходил на поле, но отличился только одним ассистом.

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