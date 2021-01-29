У таборі Барселони знову штормить, цього разу дісталось Франсішку Трінкау.

Наставник Барси Рональд Куман має претензії до форварда Франсішку Трінкау, повідомляє Marca.

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Після поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії Корнелья – Барселона (0:2) фахівець провів серйозну розмову з 21-річним португальцем. Варто відзначити, що Франсішку приєднався до табору каталонців лише перед початком сезону, перейшовши з Браги за 30 млн євро.

У нинішньому розіграші Ла Ліги Трінкау 16 разів виходив на поле, але відзначився лише одним асистом.

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