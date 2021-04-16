"Мессі – професіонал. Зараз Ліонель перебуває в ідеальній формі, я бачу його на тренуваннях, він там просто найкращий. Він знає, як потрібно готуватися до важливих матчів, тому я не сумніваюся в його рівні.

Атлетік – Барселона: каталонці оголосили заявку на фінал – Фаті потрапив до списку

Чи зіграє Піке? Він потрапив у заявку проти Реала лише після трьох днів тренувань. Зараз же Жерар пройшов тижневий тренувальний цикл, та й загалом почувається добре. Думаю, він в суботу вийде на поле", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, фінал Кубка Іспанії Атлетік – Барселона відбудеться у суботу, 17 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:30. Цікаво, що для баскського клубу це буде другий шанс здобути трофей за останні два тижні – третього квітня "леви" поступилися Реал Сосьєдаду в перенесеному фіналі 2020 року.

Реал – Барселона: Мессі "насмішив" зірку УПЛ, хитрий Зідан всіх переграв, а Куману не варто скаржитись на суддівство