"Не знаю, как это может повлиять на меня. Это не в моей компетенции. Я только прилагаю все усилия, чтобы попытаться выиграть трофеи с Барселоной. Все остальное – вопрос ожидания.

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Люди говорят об изменениях, но я не нервничаю. Я вовлечен в свою работу. Знаю, что с этого момента кандидаты будут говорить о своих проектах, но мы посмотрим, кто займет пост президента в будущем", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, недавно Хосеп Мария Бартомеу ушел в отставку с поста президента Барсы, функционер председательствовал в клубе с 2014 года.

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