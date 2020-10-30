"Не знаю, як це може вплинути на мене. Це не в моїй компетенції. Я лише докладаю всіх зусиль, щоб спробувати виграти трофеї з Барселоною. Все інше – питання очікування.

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Люди кажуть про зміни, але я не нервую. Я залучений в свою роботу. Знаю, що з цього моменту кандидати будуть говорити про свої проекти, але ми подивимося, хто займе посаду президента в майбутньому", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, нещодавно Жозеп-Марія Бартомеу пішов у відставку з посади президента Барси, функціонер головував у клубі з 2014 року.

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