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Барселона не рассчитывает на Суареса – Куман сообщил об этом форварду

14:57 - Читати українською
Барселона не рассчитывает на Суареса – Куман сообщил об этом форварду
Луис Суарес / EFE

Форвард Барселоны Луис Суарес, скорее всего, не останется в команде на следующий сезон.

Новый наставник Барселоны Рональд Куман в телефонном режиме сообщил Суаресу о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, сообщает RAC1.

Барселона может использовать Суареса для подписания лидера Аякса

По информации источника, игрок не получал от клуба сообщение о дате начала тренировочных сборов. Вскоре юристы Барселоны должны встретиться с представителями уругвайца, чтобы договориться о расторжении контракта, срок которого должно пройти в 2021 году. Добавим, что Суареса активно связывают с трансфером в Аякс.

Заметим, уругваец выступает за Барселону с 2014 года. В сезоне 2019/20 Луис забил 21 гол в 36 матчах всех турниров. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

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