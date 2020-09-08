Головний тренер Барселони Рональд Куман вже знайшов цікаві рішення, які вплинуть на гру "синьо-гранатових" у наступному сезоні. Фахівець вже вирішив головне питання – роль Ліонеля Мессі у команді.

Першим рішенням Кумана стала зміна тактичного малюнку команди – замість вже звичних 4-3-3 Барселона гратиме за схемою 4-2-3-1, інформує Mundo Deportivo.

Мессі розпочав передсезонну підготовку – Барселона змонтувала ролик із бунтарем

Зміниться і позиція Мессі на полі – аргентинець стане фальшивим правим вінгером, який взагалі не прив'язаний до однієї позиції та може діяти по всьому периметру атаки.

Окрім цього, аргентинець матиме нові вказівки при грі в обороні – Лео тепер може практично не повертатись у захист. Також йому тепер не потрібно опускатись у центр поля у пошуках м'яча – партнери мають знаходити Мессі передачами.

Нагадаємо, Ліонель був близьким до відходу з Барселони цього літа. Окрім суперечок із президентом клубу, аргентинцю не сподобались деякі рішення Кумана на посаді, зокрема, бажання позбутись таких гравців, як Суарес, Відаль та Ракітіч (хорвата вже нема у клубі).

Кінець саги Мессі: аргентинець залишається, але не вірить у проект Бартомеу – хронологія головної драми літа