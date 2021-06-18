"Да, перспективы хорошие. Я знаю, что клуб упорно работает над созданием конкурентоспособной команды, лучше, чем была в прошлом году. Я уверен, что наш состав будет сильнее.

Судьба Месси в Барселоне определена – Лапорта не оставляет легенде выбора

Мы всегда говорили, что Месси должен завершить карьеру в Барсе. Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Думаю, достичь соглашение вполне реально. Это будет отличная новость для всех", – цитирует Кумана Sport.es.

Добавим, что Месси провел в прошлом сезоне 47 матчей, отличился 37 голами и 14 ассистами. Уже 30 июня нападающий может получить статус свободного агента.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує