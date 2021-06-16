"Пока я молчу, но дела идут хорошо. Думаю, Месси останется на Камп Ноу. Я даже не хочу слышать о его уходе. Подписать новый контракт непросто, но, если сложится ряд обстоятельств, то он останется.

Барселона определилась, когда объявит о новом контракте с Месси, – Mundo Deportivo

Идея в том, чтобы это произошло как можно быстрее. Месси очень упростил нашу задачу в экономическом плане. Проблема финансового фэйр-плей все же остается. Мы не ставим никаких дедлайнов. У меня хорошее предчувствие относительно обновления Месси... Чем закончится – не знаю", – цитирует Лапорту журналист Альфредо Мартинес.

Добавим, что Месси провел в прошлом сезоне 47 матчей, отличился 37 голами и 14 ассистами. Уже 30 июня нападающий может получить статус свободного агента.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує