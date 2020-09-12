"Позади две недели, игроки работают очень хорошо. Тренировки проходят интенсивно – в первые недели в плане физики, а теперь по тактике. Игроки показали характер, интерес и энергию. Это самое главное. Это важно, и я очень доволен работой, которую проделала команда за эти две недели.

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Это была короткая предсезонная подготовка. Мы должны постараться, чтобы все были в отличной форме перед стартовой игрой. Сейчас у нас есть несколько товарищеских матчей и тренировок, чтобы набрать хорошую форму и войти в непростой сезон Ла Лиги", – поделился Куман в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, каталонцы начнут сезон аж 27 сентября матчем против Вильярреала, а первые 2 тура Барселона проведет зимой.

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