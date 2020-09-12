"Позаду два тижні, гравці працюють дуже добре. Тренування проходять інтенсивно – в перші тижні в плані фізики, а тепер по тактиці. Гравці показали характер, інтерес і енергію. Це найголовніше. Це важливо, і я дуже задоволений роботою, яку виконала команда за ці два тижні.

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Це була коротка передсезонна підготовка. Ми повинні постаратися щоб всі були у відмінній формі перед стартовою грою. Зараз у нас є кілька товариських матчів і тренувань, щоб набрати хорошу форму і увійти в непростий сезон Ла Ліги", – поділився Куман у коментарі прес-службі клубу.

Зазначимо, каталонці розпочнуть сезон аж 27-го вересня матчем проти Вільяреала, а перші 2 тури Барселона проведе взимку.

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