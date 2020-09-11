Теперь француз будет выступать за Барселону под 7-м номером, сообщает официальный твиттер каталонцев. Интересно, что ранее Антуан намекал на желание получить именно его.

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Барселона решила оригинально представить такое изменение с помощью Кевина Дюранта. "Новое начало. Новые желания. Новые мечты. Та же амбициозность. Добро пожаловать назад, номер 7", – говорит баскетболист, пока достает футболку Барселону с новым игровым номером Гризманна.

Интересно, что 7-й номер принадлежал Коутиньо, вернувшегося из годичной аренды в составе Баварии. Пока неизвестно, какой игровой номер будет у бразильского хавбека.

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