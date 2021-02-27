"Мы пытались давить на соперника. Схема с тремя центральными и высокими позициями фланговых защитников помогла нам в этом. Это стало ключом, хотя такая система рискованная. Наша игра без мяча была решающей.

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В начале сезона мы потеряли слишком много, но сегодня продемонстрировали, что все еще живы. Барселона должна побеждать в каждом матче. Сегодняшние три очка важны, а матч в среду – еще одна возможность. Нужно стараться достичь успеха во всех турнирах.

Отсутствие в составе – это не послание Гризманну. Мы просто решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы действовать из глубины. При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание", – цитирует Кумана Marca.

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