"Ми намагалися тиснути на суперника. Схема з трьома центральними і високими позиціями флангових захисників допомогла нам у цьому. Це стало ключем, хоча така система ризикована. Наша гра без м'яча була вирішальною.

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На початку сезону ми втратили надто багато, але сьогодні продемонстрували, що все ще живі. Барселона повинна перемагати в кожному матчі. Сьогоднішні три очки важливі, а матч у середу – ще одна можливість. Потрібно намагатися досягти успіху в усіх турнірах.

Відсутність у складі – це не послання Грізманну. Ми просто вирішили змінити систему, тому поставили Дембеле, щоб діяти з глибини. За рахунку 1:0 ми сказали, що поруч з Лео нам потрібен хтось швидший, ніж Грізманн. Це не покарання", – цитує Кумана Marca.

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