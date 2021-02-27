Севилья – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча
19:41 - Читати українською
Севилья уступила Барселоне в 25 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья – Барселона.
Усман Дембеле 29’
Лионель Месси 85’
29’ Усман Дембеле
85’ Лионель Месси
В центральном поединке тура в чемпионате Испании Барселона уверенно разобралась с соперником, которому 17 дней назад с таким же счетом уступила в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Барселона в гостях шокировала Севилью – фантастический Месси едва не получил красную
Лионель Месси снова не покинул поле без забитого мяча, доведя свою голевую серию в Ла Лиге до восьми матчей подряд. Всего в текущем сезоне аргентинец уже забил 19 голов и уверенно возглавляет бомбардирскую гонку.
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