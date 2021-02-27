В центральном поединке тура в чемпионате Испании Барселона уверенно разобралась с соперником, которому 17 дней назад с таким же счетом уступила в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Барселона в гостях шокировала Севилью – фантастический Месси едва не получил красную

Лионель Месси снова не покинул поле без забитого мяча, доведя свою голевую серию в Ла Лиге до восьми матчей подряд. Всего в текущем сезоне аргентинец уже забил 19 голов и уверенно возглавляет бомбардирскую гонку.