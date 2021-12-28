"Лео чувствовал дискомфорт в голеностопе, поэтому он не мог тренироваться и не готов играть в завтрашнем матче. Именно поэтому мы дали ему больше дней отдыха.

Месси не покинет Барселону зимой – загадочное заявление аргентинца

В принципе, он вернется после матча с Эйбаром. Наш врач сказал, что ему хватит недели без тренировок, чтобы набрать достаточные кондиции.

Когда Месси нет в команде, очевидно, что наша игра теряет в эффективности и уровне. Мы теряем великолепного игрока нападения. Но мы не строим систему для него, он сам часть системы.

И у нас есть достаточное количество футболистов, которые могут сыграть на его позиции и сделать то же самое. И я надеюсь, что с такой же эффективностью", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

После 14-ти туров Ла Лиги Барселона расположилась на 5-й строчке, отставая от лидера (Атлетико) на 8 очков.

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