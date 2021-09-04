"Пытался ли Куман пообщаться со мной? Никогда. Однажды, в начале сезона, он подошел ко мне, чтобы поговорить. Он спросил только о моей ситуации, о том, как у меня дела. Я ответил: "Мистер, я хочу играть. Если что-то произойдет во время трансферного окна, то я с пониманием отнесусь к ситуации в клубе, но я хочу играть. Я люблю футбол и хочу играть, быть счастливым. Но в случае, если я не смогу найти новый клуб из-за того, что рынок во времена коронавируса очень сложный... "

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Он сказал: "Если ты не найдешь клуб, то будешь бороться, как и любой другой игрок". Я ответил: "Да, я буду это делать". У нас не было ссоры, между нами не произошло ничего плохого ни на тренировке, ни в ходе личной беседы. У меня действительно нет объяснения.

Если бы я пришел в Барселону из ниоткуда, то исчез бы. Но все было не так – я пришел из Серии А, имея четыре Скудетто, я играл в финал Лиги чемпионов и провел в этом турнире 100 матчей. У меня есть опыт, и я знал, что надо делать. Было нелегко, но я нашел для себя выход. Я люблю футбол и хочу играть, как и все эти годы.

Я искренне озабочен этим вопросом уже много раз и думал, что я сделал не так. Может, Куману не понравилось, что в интервью я говорил, что хотел бы играть чаще. Но любой тренер отреагировал бы на это так: "Окей, это человек, который хочет бороться за место в составе".

Может, я просто ему не понравился. Но я хотел бы, чтобы Куман сказал мне об этом в лицо. У нас с ним вообще не было личных разговоров, и я этого не понимаю. Мне сложно, я впервые оказался в такой ситуации и увидел такое поведение. Ко мне относились без уважения? Тренер – да. Куман не уважал меня", – отметил Пьянич в интервью Marca.

К слову, Миралем перебрался в "блаугранас" летом 2020 года и сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену. В текущей кампании Куман не рассчитывает на хавбека, не выпустив его на поле ни разу.

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