Барселона официально отпустила Пьянича в Бешикташ
06:00 - Читати українською
Боснийский хавбек Миралем Пьянич проведет сезон 2021/22 в составе Бешикташа.
Бешикташ объявил о переходе Пьянича на правах аренды, сообщает официальный сайт "орлов".
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Отмечается, что соглашение рассчитано на год, а турецкий клуб будет выплачивать зарплату боснийца в размере 2,75 млн евро за сезон.
К слову, Пьянич перебрался к "блаугранас" летом 2020 года и сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену. В текущей кампании Куман не рассчитывает на хавбека, не выпустив его еще ни разу на поле.
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