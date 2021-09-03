Бешикташ объявил о переходе Пьянича на правах аренды, сообщает официальный сайт "орлов".

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Отмечается, что соглашение рассчитано на год, а турецкий клуб будет выплачивать зарплату боснийца в размере 2,75 млн евро за сезон.

К слову, Пьянич перебрался к "блаугранас" летом 2020 года и сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену. В текущей кампании Куман не рассчитывает на хавбека, не выпустив его еще ни разу на поле.

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