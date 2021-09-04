"Куман не поважав мене": П'яніч назвав причини свого відходу з Барселони
Півзахисник Бешикташа Міралем П'яніч, права на якого належать Барселоні, висловився щодо своїх відносин із наставником "блаугранас" Рональдом Куманом.
"Чи намагався Куман поспілкуватись зі мною? Ніколи. Одного разу, на початку сезону, він підійшов до мене, щоб поговорити. Він запитав лише про мою ситуацію, про те, як у мене справи. Я відповів: "Містере, я хочу грати. Якщо щось станеться під час трансферного вікна, то я з розумінням сприйму ситуацію в клубі, але я хочу грати. Я люблю футбол і хочу грати, бути щасливим. Але в разі, якщо я не зможу знайти новий клуб через те, що ринок за часів коронавірусу дуже складний..."
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Він сказав: "Якщо ти не знайдеш клуб, то будеш боротися, як і будь-який інший гравець". Я відповів: "Так, я буду це робити". У нас не було суперечки, між нами не сталося нічого поганого ні на тренуванні, ні в ході особистої бесіди. У мене дійсно немає пояснення.
Якби я прийшов в Барселону з нізвідки, то зник би. Але все було не так – я прийшов із Серії А, маючи чотири Скудетто, я грав у фінал Ліги чемпіонів і провів в цьому турнірі 100 матчів. У мене є досвід, і я знав, що треба робити. Було нелегко, але я знайшов для себе вихід. Я люблю футбол і хочу грати, як і всі ці роки.
Я щиро переймався цим питанням вже багато разів і думав, що ж я зробив не так. Може, Куману не сподобалося, що в інтерв'ю я говорив, що хотів би грати частіше. Але будь-який тренер відреагував би на це так: "Окей, це людина, яка хоче боротися за місце в складі".
Може, я просто йому не сподобався. Але я хотів би, щоб Куман сказав мені про це в обличчя. У нас з ним взагалі не існувало особистих розмов, і я цього не розумію. Мені складно, я вперше опинився в такій ситуації і побачив таку поведінку. До мене ставились без поваги? Тренер – так. Куман не поважав мене", – зазначив П'яніч у інтерв'ю Marca.
До слова, Міралем перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.
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