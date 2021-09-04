"Чи намагався Куман поспілкуватись зі мною? Ніколи. Одного разу, на початку сезону, він підійшов до мене, щоб поговорити. Він запитав лише про мою ситуацію, про те, як у мене справи. Я відповів: "Містере, я хочу грати. Якщо щось станеться під час трансферного вікна, то я з розумінням сприйму ситуацію в клубі, але я хочу грати. Я люблю футбол і хочу грати, бути щасливим. Але в разі, якщо я не зможу знайти новий клуб через те, що ринок за часів коронавірусу дуже складний..."

Барселона офіційно відпустила П'яніча в Бешикташ

Він сказав: "Якщо ти не знайдеш клуб, то будеш боротися, як і будь-який інший гравець". Я відповів: "Так, я буду це робити". У нас не було суперечки, між нами не сталося нічого поганого ні на тренуванні, ні в ході особистої бесіди. У мене дійсно немає пояснення.

Якби я прийшов в Барселону з нізвідки, то зник би. Але все було не так – я прийшов із Серії А, маючи чотири Скудетто, я грав у фінал Ліги чемпіонів і провів в цьому турнірі 100 матчів. У мене є досвід, і я знав, що треба робити. Було нелегко, але я знайшов для себе вихід. Я люблю футбол і хочу грати, як і всі ці роки.

Я щиро переймався цим питанням вже багато разів і думав, що ж я зробив не так. Може, Куману не сподобалося, що в інтерв'ю я говорив, що хотів би грати частіше. Але будь-який тренер відреагував би на це так: "Окей, це людина, яка хоче боротися за місце в складі".

Може, я просто йому не сподобався. Але я хотів би, щоб Куман сказав мені про це в обличчя. У нас з ним взагалі не існувало особистих розмов, і я цього не розумію. Мені складно, я вперше опинився в такій ситуації і побачив таку поведінку. До мене ставились без поваги? Тренер – так. Куман не поважав мене", – зазначив П'яніч у інтерв'ю Marca.

До слова, Міралем перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021