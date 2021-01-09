В матче 18-го тура Барселона на выезде уничтожила Гранаду. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Игра была сделана еще до перерыва: дубль Месси и гол плюс пас от Гризманна поставили крест на мечтах Гранады заполучить хотя бы очко в матче против Барселоны.

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В середине второго тайма Антуан сравнялся с Месси по количеству голов в матче. А под конец встречи хозяева еще и остались меньшинстве – за подножку был удален Хесус Вальехо.

Победа позволила Барселоне набрать 34 очка и подняться на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Гранада с 24-ю пунктами осталась седьмой.

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