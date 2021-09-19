"Я не жалею, что пришел в Барселону. Сейчас сложная ситуация для меня, клуба и каталонцев. Нам много чего не хватает. Мы все хотим для Барселоны наилучшего. Я знал об этом и все равно хотел возглавить команду. Впрочем, не ожидал такой ситуации, таких экономических проблем. Но я продолжаю бороться, я хочу быть здесь и хочу побеждать.

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Каждый имеет право высказывать свою позицию – быть за или против Кумана. Ничего не поделаешь. Я не думаю о своем будущем – это решает президент, я думаю только о команде и игре. Я спокоен и уверен, что мы выиграем следующие матчи.

Результаты очень важны. Все зависит от них. Но не может быть так, что до Баварии вы спрашиваете о продлении контракта, а после Баварии – об отставке. Это не нормально", – сказал Куман на пресс-конференции перед матчем с Гранадой.

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