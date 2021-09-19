Каталонский клуб через год планирует вновь выйти на рынок за лучшими футболистами.

Барселона сейчас страдает из-за финансовых проблем, однако уже следующим летом попытается усилить состав звездами первой величины. По информации Mundo Deportivo, в сфере интересов клуба: Эрлинг Холанд, Поль Погба и Дани Ольмо.

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Трансфер Ольмо – это миссия. Каталонцы пытались вернуть своего воспитанника раньше, но не имели денег, чтобы выкупить Дани из Лейпцига. Большой плюс в том, что Ольмо не будет требовать большой зарплаты, ведь мечтает вернуться в родной клуб.

Трансфер Холанда – это мечта. Барселона понимает, что за норвежца придется бороться со всеми топ-клубами мира. Однако "блаугранас" сохраняют оптимизм. По крайней мере не придется торговаться с Дортмундом, ведь со следующего лета в контракте Эрлинга появляется 90-миллионая клаусула.

Трансфер Погба – это возможность. У Поля через год истекает контракт с Манчестер Юнайтед, и стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества. Барселона попытается переманить француза в статусе свободного агента. Лапорта якобы уже начал переговоры с Погба.

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