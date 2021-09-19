"Я не шкодую, що прийшов у Барселону. Зараз складна ситуація для мене, клубу і каталонців. Нам багато чого не вистачає. Ми всі хочемо для Барселони якнайкращого. Я знав про це і все одно хотів очолити команду. Втім, не очікував такої ситуації, таких економічних проблем. Але я продовжую боротися, я хочу бути тут і хочу перемагати.

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Кожен має право висловлювати свою позицію – бути за чи проти Кумана. Нічого не вдієш. Я не думаю про своє майбутнє – це вирішує президент, я думаю тільки про команду та гру. Я спокійний і впевнений, що ми виграємо наступні матчі.

Результати дуже важливі. Все залежить від них. Але не може бути так, що до Баварії ви запитуєте про продовження контракту, а після Баварії – про відставку. Це не нормально", – сказав Куман на пресконференції перед матчем з Гранадою.

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