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Куман випробував тренерське крісло Барселони – повернення легенди на Камп Ноу

20:18 - Читать на русском
Куман випробував тренерське крісло Барселони – повернення легенди на Камп Ноу
Жозеп-Марія Бартомеу та Рональд Куман / Фото ФК Барселона

Барселона провела офіційну презентацію нового головного тренера.

Президент Барси Жозеп-Марія Бартомеу презентував журналістам новоспеченого наставника каталонців Рональда Кумана.

Куман дав перший коментар у статусі тренера Барселони і попрощався зі збірною Нідерландів

Знайомство з нідерландським фахівцем відбувалось на стадіоні Камп Ноу, де він раніше провів 6 років у статусі гравця (1989-1995). Після прес-конференції 57-річний керманич вийшов на газон домашньої арени "блаугранас" та посидів у тренерському кріслі.

Нагадаємо, Барселона оголосила про призначення нового тренера після звільнення Кіке Сетьєна. Донедавна Куман очолював збірну Нідерландів.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман Жозеп-Марія Бартомеу Відеоновини Камп Ноу
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