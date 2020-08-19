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Куман дал первый комментарий в статусе тренера Барселоны и попрощался со сборной Нидерландов

14:16 - Читати українською
Куман дал первый комментарий в статусе тренера Барселоны и попрощался со сборной Нидерландов
Рональд Куман / Reuters

Новоиспеченный наставник Барселоны Рональд Куман озвучил свои ближайшие планы в каталонском гранде.

"Для меня было честью работать главным тренером сборной Нидерландов. За последние два с половиной года я сделал все возможное, чтобы добиться успехов с "оранье". Я с гордостью оглядываюсь на наши общие достижения за этот период.

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У сборной Нидерландов есть светлое будущее, в этом я уверен. Всем хорошо известно, что Барселона – клуб моей мечты. Мне кажется, что я могу стать достойным тренером для нее", – цитирует Кумана официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Напомним, Барселона завершила сезон 2019/20 без единого трофея. Последней каплей стал позорный вылет из Лиги чемпионов от Баварии (2:8).

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Барселона Барселона Нидерланды Нидерланды Испания Рональд Рональд Куман
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