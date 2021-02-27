"Если Барселона не выиграет ни одного трофея, будет ли мое будущее под вопросом? Тренер Барселоны всегда находится под большим давлением. Я знаю, как все работает, если ты не выиграешь. Я в деле уже много лет, поэтому возьму вину на себя.

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Я никогда не остаюсь тем, кто проиграл после поражений, я выиграю в таких ситуациях, но не знаю, что может произойти. Время обсуждать мое будущее наступит позже, но я настроен оптимистично", – цитирует Кумана AS.

Напомним, Барса потерпела позорное поражение от ПСЖ (1:4) в первом матче 1/8 финала ЛЧ, после 24-х туров Ла Лиги каталонцы только на третьем месте.

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