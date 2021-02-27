"Якщо Барселона не виграє жодного трофея, чи моє майбутнє опиниться під питанням? Тренер Барселони завжди знаходиться під великим тиском. Я знаю, як все працює, коли ти не виграєш. Я в справі вже багато років, тому візьму провину на себе.

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Я ніколи не залишаюся тим, хто програв після поразок, я виграю в таких ситуаціях, але не знаю, що може статися. Час обговорювати моє майбутнє настане пізніше, але я налаштований оптимістично", – цитує Кумана AS.

Нагадаємо, Барса зазнала ганебної поразки від ПСЖ (1:4) у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ, після 24-х турів Ла Ліги каталонці лише на третій сходинці.

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