С тех пор как Тьяго Нуньес был уволен 22 февраля, Ботафого остаётся без главного тренера. Сообщалось, что владелец клуба Джон Текстор заинтересован в приглашении экс-наставника Барселоны Кике Сетьена, однако от этой кандидатуры в итоге пришлось отказаться.

Списанный экс-тренер Барселоны получил предложение возглавить культовый клуб

Как информирует Maisfutebol, руководство бразильского клуба уже договорилось с наставником Браги Артуром Жорже. В ближайшее время он подпишет с Ботафого контракт до конца 2025 года. В контракте Жорже с Брагой есть пункт о клаусуле в размере 10 млн евро, но источник считает, что стороны сумеют договориться о существенном снижении этой суммы. Действующий контракт Артура с "канонирами" рассчитан до лета 2025 года.

В свою очередь, Брага хочет пригласить на пост главного тренера наставника Ароки Даниэля Соузу.

После 26 сыгранных матчей в чемпионате Португалии Брага занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Напомним, что Ботафого считается культовым клубом. В его составе в разное время выступали такие легенды, как Амарилдо, Гарринча, Диди, Жаирзиньо, Жерсон, Марио Загалло и Нилтон Сантос.

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