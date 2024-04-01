Відтоді як Тьяго Нуньєс був звільнений 22 лютого, Ботафого залишається без головного тренера. Повідомлялося, що власник клубу Джон Текстор зацікавлений у запрошенні екс-наставника Барселони Кіке Сетьєна, однак від цієї кандидатури в підсумку довелося відмовитися.

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Як інформує Maisfutebol, керівництво бразильського клубу вже домовилося з наставником Браги Артуром Жорже. Найближчим часом він підпише з Ботафого контракт до кінця 2025 року. У контракті Жорже з Брагою є пункт про клаусулу в розмірі 10 млн євро, але джерело вважає, що сторони зуміють домовитися про істотне зниження цієї суми. Чинний контракт Артура з "канонірами" розрахований до літа 2025 року.

Зі свого боку, Брага хоче запросити на посаду головного тренера наставника Ароки Даніеля Соузу.

Після 26 зіграних матчів у чемпіонаті Португалії Брага посідає четверте місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Ботафого вважається культовим клубом. У його складі в різний час виступали такі легенди, як Амарілдо, Гаррінча, Діді, Жаірзіньйо, Жерсон, Маріо Загалло і Нілтон Сантос.

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