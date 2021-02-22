Джоуи Бартон не слишком перебирает в выборе команд для тренерской карьеры.

Экс-хавбек Манчестер Сити и сборной Англии стал главным тренером Бристоль Роверс, сообщает официальный сайт клуба.

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Это вторая команда в тренерской карьере Бартона. Легендарный забияка провел 2,5 года во Флитвуде и был внезапно уволен в январе. "Рыбаки" шли неподалеку от зоны плей-офф, но руководство нашло повод для прекращения сотрудничества с 38-летним специалистом.

Добавим, что Бристоль Роверс занимает 19 строчку в английской Лиге 1 – отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

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