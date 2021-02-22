Джоуї Бартон не надто перебирає у виборі команд для тренерської кар'єри.

Екс-хавбек Манчестер Сіті та збірної Англії став головним тренером Брістоль Роверс, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Це друга команда в тренерській кар'єрі Бартона. Легендарний забіяка провів 2,5 роки у Флітвуді і був раптово звільнений у січні. "Рибалки" йшли неподалік від зони плей-офф, але керівництво знайшло привід для припинення співпраці з 38-річним фахівцем.

Додамо, що Брістоль Роверс посідає 19 сходинку в англійській Лізі 1 – відрив від зони вильоту складає всього два очки.

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