"В перерыве он кашлял кровью": форвард Блэкберна неудачно упал на ребра и мог проколоть легкое
Нападающий Блэкберна Сэм Галлахер не смог доиграть матч против Ноттингем Форест (0:1) из-за серьезной травмы.
В одном из игровых моментов шотландец неудачно упал на спину и сразу схватился за бок. На второй тайм Галлахер уже не вышел.
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"Я волнуюсь за Сэма, который сейчас в больнице с возможным проколом легкого. В перерыве он кашлял кровью. Он упал на спину, и потом было трудно смотреть на его мучения. Врач сразу вмешался, поэтому сейчас Галлахер в больнице и ждет рентген", – цитирует главного тренера Блэкберна Тони Моубрея Sky Sports.
Добавим, что Галлахер провел 26 матчей в текущем сезоне, отличился 4 голами и 3 ассистами.
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