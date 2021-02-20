В одном из игровых моментов шотландец неудачно упал на спину и сразу схватился за бок. На второй тайм Галлахер уже не вышел.

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"Я волнуюсь за Сэма, который сейчас в больнице с возможным проколом легкого. В перерыве он кашлял кровью. Он упал на спину, и потом было трудно смотреть на его мучения. Врач сразу вмешался, поэтому сейчас Галлахер в больнице и ждет рентген", – цитирует главного тренера Блэкберна Тони Моубрея Sky Sports.

Добавим, что Галлахер провел 26 матчей в текущем сезоне, отличился 4 голами и 3 ассистами.

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