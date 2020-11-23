Несмотря на то, что Атлетико стал синонимом прагматичного футбола, Бургос обеспокоен падением результативности в Примере. Аргентинский специалист предложил изменить систему начисления очков, чтобы стимулировать команды больше атаковать.

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Неизменными должны останется только достижения за победу и ничью со счетом 2:2. А вот другие результаты должны оцениваться иначе:

Поражение – минус 1 очко;

Ничья 0:0 – 0 очков;

Ничья 1:1 – 0,5 очка;

Ничья 3:3 – 2 очка;

Более результативные ничьи – по 2,5 очка.

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