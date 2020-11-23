Культовый ассистент Симеоне предложил революционные изменения в футболе – они противоречат принципам "чолизма"
Херман Бургос, бывший ассистент главного тренера мадридского Атлетико, нашел способ сделать Ла Лигу более зрелищной.
Несмотря на то, что Атлетико стал синонимом прагматичного футбола, Бургос обеспокоен падением результативности в Примере. Аргентинский специалист предложил изменить систему начисления очков, чтобы стимулировать команды больше атаковать.
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Неизменными должны останется только достижения за победу и ничью со счетом 2:2. А вот другие результаты должны оцениваться иначе:
Поражение – минус 1 очко;
Ничья 0:0 – 0 очков;
Ничья 1:1 – 0,5 очка;
Ничья 3:3 – 2 очка;
Более результативные ничьи – по 2,5 очка.
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