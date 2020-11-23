Попри те, що Атлетіко став синонімом прагматичного футболу, Бургос переймається падінням результативності у Прімері. Аргентинський фахівець запропонував змінити систему нарахування очок, щоб спонукати команди більше атакувати.

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Незмінними мають залишиться лише здобутки за перемогу та нічию з рахунком 2:2. А от інші результати мали б оцінюватися інакше:

Поразка – мінус 1 очко;

Нічия 0:0 – 0 очок;

Нічия 1:1 – 0,5 очка;

Нічия 3:3 – 2 очки;

Більш результативні нічиї – по 2,5 очка.

"А хто такий Бургос?" Він поборов рак і Венгера, принизив Моурінью та вивів Атлетіко у фінал Ліги Європи