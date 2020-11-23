Культовий асистент Сімеоне запропонував революційні зміни у футболі – вони суперечать принципам "чолізму"
Херман Бургос, колишній асистент головного тренера мадридського Атлетіко, знайшов спосіб зробити Ла Лігу більш видовищною.
Попри те, що Атлетіко став синонімом прагматичного футболу, Бургос переймається падінням результативності у Прімері. Аргентинський фахівець запропонував змінити систему нарахування очок, щоб спонукати команди більше атакувати.
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Незмінними мають залишиться лише здобутки за перемогу та нічию з рахунком 2:2. А от інші результати мали б оцінюватися інакше:
Поразка – мінус 1 очко;
Нічия 0:0 – 0 очок;
Нічия 1:1 – 0,5 очка;
Нічия 3:3 – 2 очки;
Більш результативні нічиї – по 2,5 очка.
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