О знаковом событии для пары сообщило британское издание Daily Mail. Свадьба прошла без гостей и свидетелей из-за карантинных ограничений. "Мы невероятно счастливы", – призналась Бибиана.

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Напомним, с 2003 по 2014 год Уэбб обслуживал матчи английской Премьер-лиги. В 2005 году был включен в список арбитров ФИФА. Ховард Уэбб работал на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, а также обслуживал финальную игру Лиги чемпионов сезона-2009/10.

В свою очередь, Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром, которой доверили работу в одном из топ-чемпионатов Европы – Бундеслиге. Бибиана в 2020 году завершила карьеру главного арбитра, но продолжает работать на VAR.

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