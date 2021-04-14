Про визначну подію для пари повідомило британське видання Daily Mail. Весілля пройшло без гостей і свідків через карантинні обмеження. "Ми неймовірно щасливі", – зізналася Бібіана.

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Нагадаємо, з 2003 по 2014 рік Вебб обслуговував матчі англійської Прем'єр-ліги. У 2005 році був включений у список арбітрів ФІФА. Ховард Вебб працював на чемпіонатах світу 2010 і 2014 років, а також обслуговував фінальну гру Ліги чемпіонів сезону-2009/10.

Своєю чергою, Штайнхаус стала першою жінкою-арбітром, якій довірили роботу в одному з топ-чемпіонатів Європи – Бундеслізі. Бібіана в 2020 році завершила кар'єру головного арбітра, але продовжує працювати на VAR.

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