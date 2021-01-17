Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших рефери среди женщин за последнее десятилетие.

Сидорчук выделил трех лучших украинских арбитров и объяснил, что мешает судить Монзуль

Первую строчку в нем заняла немка Бибиана Штайнхаус, набрав 171 балл. Второй со 135 баллами стала швейцарка Эстер Штаубли. На третьей строчке расположилась представительница украинского тренерского цеха Екатерина Монзуль – 124 балла, сообщает официальный сайт IFFHS.

Напомним, Монзуль начала профессиональную карьеру рефери в 2002 году. Арбитр ФИФА с 2004 года. 24 сентября 2005-го дебютировала на международной арене в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши. Работала на женских Евро 2009 и 2013 годах. С сезона 2010/11 регулярно обслуживает поединки женской Лиги чемпионов. В УПЛ дебютировала 3 апреля 2016 года в матче между Волынью и Черноморцем, став первой женщиной-главным арбитром в Украине.

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