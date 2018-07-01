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Кулинич покинул Олимпик

2 июля 06:30 9 Читати українською
Кулинич покинул Олимпик
Сергей Кулинич / ФК Олимпик

Защитник Сергей Кулинич больше не является игроком Олимпика.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил, что 23-летний защитник Сергей Кулинич покинул команду.

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Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Кулинич провел в донецком клубе вторую половину сезона 2017/2018. За это время защитник сыграл 10 матчей и не забил ни одного мяча.

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