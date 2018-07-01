Гришко вернулся в Олимпик

Защитник Дмитрий Гришко стал игроком донецкого Олимпика.

Гришко, который в течение последнего сезона выступал за российский СКА-Хабаровск, вернулся в Олимпик, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний защитник ранее уже играл за донецкий клуб с 2011 по 2017 год.

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Контракт подписан по системе 1 + 1.

В сезоне 2017/18 он провел 16 матчей, в которых отметился результативными действиями.