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Гришко вернулся в Олимпик

10:23 15 Читати українською
Гришко вернулся в Олимпик
Дмитрий Гришко / Фото ФК Олимпик

Защитник Дмитрий Гришко стал игроком донецкого Олимпика.

Гришко, который в течение последнего сезона выступал за российский СКА-Хабаровск, вернулся в Олимпик, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний защитник ранее уже играл за донецкий клуб с 2011 по 2017 год.

Бойко подписал долгосрочный контракт с Динамо

Контракт подписан по системе 1 + 1.

В сезоне 2017/18 он провел 16 матчей, в которых отметился результативными действиями.

Теги
Трансферы СКА-Хабаровск Олимпик Олимпик Трансферы чемпионата Украины Дмитрий Гришко Дмитрий Гришко
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