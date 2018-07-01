Кулинич покинув Олімпік

Захисник Сергій Кулинич більше не є гравцем Олімпіка.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив, що 23-річний захисник Сергій Кулинич покинув команду.

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Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Кулинич провів у донецькому клубі другу половину сезону 2017/2018. За цей час захисник зіграв 10 матчів і не забив жодного м'яча.