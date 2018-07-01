Кулинич покинув Олімпік

ЧС 2018 — 19:48 11542
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Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу
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Іспанія – Росія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 19:46 7286
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Росія перемогла Іспанію в серії пенальті та пробилась у чвертьфінал ЧС-2018ЧС 2018 — 19:43 6367
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Іспанія – Росія: Ігнашевіч – найстарший автор автогола в історії чемпіонатів світуЧС 2018 — 17:47 772
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ЧС-2018: Росія стала першою командою з 1966 року, яка двічі забила у власні ворота за 1 МундіальЧС 2018 — 17:37 3030
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